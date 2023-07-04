При этом до полномасштабного вторжения граждане России занимали почти треть должностей в руководстве Метинвеста, информирует 24 Канал. Кто-то уволился, кто-то подал заявку на получение украинского гражданства.

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Однако в настоящее время в крупнейшей металлургической компании Украины до сих пор работает Членом Правления, директором по экономике и развитию бизнес-систем российская гражданка Ольга Овчинникова. Она вместе с еще одним российским гражданином Александром Погожевым (до апреля 2022 года также Членом Правления, операционным директором Метинвест) сделала сногсшибательную карьеру в российском гиганте "Северсталь", откуда перешла в 2012 в украинский металлургический гигант.



После 2014 года Овчинникову называют одной из причастных к схемам по поставкам "серого" угля из временного оккупированных Донецкой и Луганской областей, а после полномасштабного вторжения – к финансовой поддержке фондов, связанных с Путиным, путем неформального контроля и в том числе финансирования из российских активов Метинвест.

Главными задачами таких российских агентов под прикрытием, которые скрываются по разным зарубежным юридическим активам крупных компаний – не развивать украинскую экономику, а делать ее более слабой, неконкурентной российской и более зависимой от России.



При этом компания Метинвест является базовым элементом экономики Украины и обеспечивает 5% ВВП, валютные поступления в государство и до 69% доходов бюджетов в регионах присутствия.