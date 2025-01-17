Российский военный получил 12 лет за изнасилование и запугивание девушек в Херсонской области

К 12 годам лишения свободы заочно приговорен 24-летний гражданин России. Лейтенант ФСБ насиловал и запугивал жительниц Херсонской области.

Об этом сообщает 24 Канал 17 января со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Досудебное расследование проводило Главное следственное управление Нацполиции.

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Что доказало следствие

В апреле 2022 года преступник проник на территорию частного дома, где находились гражданские лица, в частности несовершеннолетняя девушка. Россиянин заставил потерпевшую покинуть дом, угрожая огнестрельным оружием. После этого лейтенант совершил над ней насилие.

В течение апреля и мая 2022 года, он также несколько раз посещал еще один частный дом, где проживала другая потерпевшая.

Угрожая оружием, под предлогом допроса и проверки мобильного телефона на предмет сотрудничества с ВСУ, россиянин вывез ее за пределы населенного пункта. Там он выстрелил из пистолета возле головы девушки и изнасиловал ее.

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генпрокурора российский военный признан виновным по факту нарушения законов и обычаев войны.

К слову, полиция идентифицировала российского военного, которого подозревают в убийстве Ирины Филькиной, женщины с "красным маникюром" из Бучи. Подозреваемым является российский военный Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ.

Тареев до сих пор находится в зоне боевых действий. Его сестра рассказала, что "новости не смотрит" и "не видит смысла отвечать на вопросы" относительно расследования украинских правоохранителей.