В России помилованный зэк-штурмовик зарезал человека прямо на автобусной остановке

В Дзержинске Нижегородской области России "ветеран" войны против Украины убил мужчину прямо на автобусной остановке. В конце января 45-летний участник так называемой "СВО" по меньшей мере 7 раз ударил ножом 55-летнего чеченца Абубакара Умаева.

Нападавший оказался рецидивистом – ранее он уже отбывал срок в колонии, но был отправлен на войну в составе штурмового подразделения. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Помилованный "зэк" пытался добить Умаева после того, как пострадавший упал. Известно, что чеченец приехал в Дзержинск на заработки.

Так же спокойно убийца задержался на месте преступления, потому что был уверен, что, когда его посадят, он просто еще раз пойдет воевать за Путина, и его снова помилуют,

– написал журналист Андрей Цаплиенко.

Расследование инцидента продолжается, однако общественность России "уже задается вопросами о последствиях подобных решений по привлечению осужденных к боевым действиям и их возвращению в мирную жизнь".

К слову, в Институте изучения войны заявили, что государство-агрессор сталкивается с проблемами набора новых военнослужащих, ведь все меньше россиян хотят воевать против Украины. Сейчас ежемесячный набор в ряды оккупационной армии настолько низкий, что не перекрывает месячных потерь.

Поэтому в минобороны России предлагают внести правки по переклассификации некоторых заболеваний, болезней и расстройств для призывников и тех, кто подписывает контракты на военную службу.