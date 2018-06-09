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Российский актер Гоша Куценко попал в базу "Миротворца"

173 Читати новину українською
Гоша Куценко попал в базу "Миротворца"
Гоша Куценко попал в базу "Миротворца" / Tv.ua

Известный российский актер театра и кино Гоша Куценко (настоящее имя – Юрий) попал в базу "чистилища" Украинская сайта "Миротворец". Актер обвиняется в организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым группы иностранных граждан.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, Куценко обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и попытки легализации аннексии Крыма.

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Организация нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым,
– говорится в сообщении на сайте "Миротворец".

Отметим, что Гоша Куценко активно снимается в фильмах в оккупированном Крыму. Недавно он сыграл главную роль в фильме "Балканский рубеж", а ранее – в фильме "Каникулы президента", который тоже снимался на территории оккупированного полуострова.

К слову, Гоша Куценко родился в Украине, а именно – в Запорожье. Среднюю школу окончил во Львове, а затем переехал в Москву.

Гоша Куценко
Гоша Куценко попал в базу "Миротворца"

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Кино Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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