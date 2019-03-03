Российский активист поднял флаг Украины над своим домом и обратился к Путину: фото

Россиянин Владимир Егоров поднял над своим домом флаг Украины. Активист таким образом призвал власть России освободить незаконно осужденного в России Олега Сенцова.

Об этом активист сообщил, комментируя пост адвоката Дмитрия Динзе в Facebook.

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Адвокат сообщил, что его жена, Ольга Динзе, пытается попасть к украинцу, но тщетно. Егоров поделился фотографией с изображением украинского флага на доме. При этом отметил, что "больше ничего сделать не может".

Когда будет возможно прийти к Олегу, передайте ему привет. Я вывесил у себя на доме украинский флаг и начал требовать у Путина освободить Олега и всех украинских военнопленных. Конечно, это бесполезно, но я больше ничего не могу сделать. Это Россия, Тверская область,

– написал он.

Россиянин уже публиковал фото флага в своем Facebook, призывая таким образом Россию вывести войска с территории Украины.

"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Вывешивайте флаг Украины на фасаде своего дома (квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных, освобождения захваченных территорий чужой страны", – отметил Егоров.

Как пишет "Громадское", Владимир Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года. Тогда его дом в Торопце несколько раз пытались сжечь неизвестные. Нападение активист связывает со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Он попросил политического убежища в Беларуси, однако был экстрадирован в Россию, где его взяли под стражу.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией.

Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.



В октябре 2018 пленнику Кремля пришлось прекратить голодовку: свой поступок он объяснил тем, что российская власть угрожала применить насильственное кормление в отношении него.

Смотрите видео об узнике Кремля Олеге Сенцове: