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      Российский биатлонист неуклюже упал во время гонки: видео

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      Александр Логинов
      Александр Логинов / Р-Спорт - РИА Новости

      Российский биатлонист Александр Логинов имел отличные шансы одержать победу на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

      В персьюте россиянин держался в группе лидеров и до последнего сохранял шансы на первое или второе место.

      Читайте также: Биатлон: Йоханнес Тингнес Бе на финише победил Фийона-Майе, Приме не хватало немного к топ-10

       

       

      Однако во время небольшого подъема Логинов упал. Биатлонист быстро поднялся, но потерял шансы догнать лидеров-Йоханнеса Тингнеса Бе и француза Фийона-Майена.

      Напомним, что женский персьют выиграла Кайса Макаряйнен. Лучшей из украинок оказалась Юлия Джима, которая финишировала на 24 месте.

       

      Теги: Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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