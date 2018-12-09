Российский биатлонист неуклюже упал во время гонки: видео

Российский биатлонист Александр Логинов имел отличные шансы одержать победу на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

В персьюте россиянин держался в группе лидеров и до последнего сохранял шансы на первое или второе место.

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Однако во время небольшого подъема Логинов упал. Биатлонист быстро поднялся, но потерял шансы догнать лидеров-Йоханнеса Тингнеса Бе и француза Фийона-Майена.

Напомним, что женский персьют выиграла Кайса Макаряйнен. Лучшей из украинок оказалась Юлия Джима, которая финишировала на 24 месте.