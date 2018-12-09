Российский биатлонист неуклюже упал во время гонки: видео
Российский биатлонист Александр Логинов имел отличные шансы одержать победу на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
В персьюте россиянин держался в группе лидеров и до последнего сохранял шансы на первое или второе место.
Читайте также: Биатлон: Йоханнес Тингнес Бе на финише победил Фийона-Майе, Приме не хватало немного к топ-10
Однако во время небольшого подъема Логинов упал. Биатлонист быстро поднялся, но потерял шансы догнать лидеров-Йоханнеса Тингнеса Бе и француза Фийона-Майена.
Напомним, что женский персьют выиграла Кайса Макаряйнен. Лучшей из украинок оказалась Юлия Джима, которая финишировала на 24 месте.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Новак Джокович пробился в десятый в сезоне финал13 октября 2012 , 15:45
"Донбасс-2" - в шаге от защиты титула чемпиона Украины25 марта 2013 , 07:52
Лено и Донати спасают очко "аптекарей". "Байер" - "Бавария" - 1:1. ВИДЕО5 октября 2013 , 19:38
Уткин: Если Россия не выйдет из группы, побреюсь налысо в прямом эфире18 июня 2014 , 12:10