Российский боксер назвал обвинения в избиении девушки спектаклем
Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев впервые отреагировал на обвинения в избиении девушки. Боксер просит не спешить с выводами.
Ковалев акцентировал внимание на том, что болельщики не знают деталей произошедшего.
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"Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости относительно меня, хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют", – написал боксер в Instagram.
"Вы не знаете деталей события. Для меня это больше кажется спектаклем, в котором я играю главную роль невольно. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса?", – добавил Ковалев.
Напомним, что 18 января издание TMZ сообщило о том, что Ковалев может попасть в тюрьму за избиение девушки. Реванш Ковалева против колумбийца Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе.
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