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      Российский боксер назвал обвинения в избиении девушки спектаклем

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      Ковалев назвал обвинения в избиении девушки спектаклем
      Ковалев назвал обвинения в избиении девушки спектаклем / independent.co.uk

      Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев впервые отреагировал на обвинения в избиении девушки. Боксер просит не спешить с выводами.

      Ковалев акцентировал внимание на том, что болельщики не знают деталей произошедшего.

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      "Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости относительно меня, хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют", – написал боксер в Instagram.

      "Вы не знаете деталей события. Для меня это больше кажется спектаклем, в котором я играю главную роль невольно. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса?", – добавил Ковалев.

      Напомним, что 18 января издание TMZ сообщило о том, что Ковалев может попасть в тюрьму за избиение девушки. Реванш Ковалева против колумбийца Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе.

      Теги: Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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