Российский боксер помогает Ломаченко готовиться к бою с Педрасой: видео
Украинский боксер Василий Ломаченко показал, как готовится к бою против Хосе Педрасы, который состоится 8 декабря.
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Тренировочный лагерь чемпиона мира по версии WBA в легком весе проходит в Окснарде в Калифорнии (США).
На своей странице в Instagram Ломаченко делится фрагментами тренировок. Сейчас Василию помогает российский боксер Александр Беспутин.
Напомним, что Ломаченко проведет бой против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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