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      Российский боксер помогает Ломаченко готовиться к бою с Педрасой: видео

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      Российский боксер помогает Ломаченко перед боем с Педрасой
      Российский боксер помогает Ломаченко перед боем с Педрасой / NESN.com

      Украинский боксер Василий Ломаченко показал, как готовится к бою против Хосе Педрасы, который состоится 8 декабря.

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      Тренировочный лагерь чемпиона мира по версии WBA в легком весе проходит в Окснарде в Калифорнии (США).

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #lomachenko #lomus17 #boxing

      Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

       

      На своей странице в Instagram Ломаченко делится фрагментами тренировок. Сейчас Василию помогает российский боксер Александр Беспутин.

      Напомним, что Ломаченко проведет бой против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 Канал
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