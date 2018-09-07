Российский боксер согласен драться с Усиком в Украине

Чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев (30-2, 22 КО) сообщил, что готов поехать в Украину ради боя с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком (15-0, 11 КО).

Договориться о бое Усика с Лебедевым стороны должны до 3-го или 4 октября.

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Бой в Украине? Я готов поехать в любое место. Другое дело, здесь и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так это не вопрос и не проблема,

– сказал Денис Лебедев.

Отметим, что 7 сентября россиянин Лебедев проведет поединок против турецкого боксера Хинзи Алтункая.

"Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идем к бою с Александром Усиком. Но, опять же, все будет зависеть от техники переговоров. Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции WBA это было сказано с самого начала", – подытожил российский боксер.

Напомним, что Александр Усик вступил в переговоры с британцем Тони Белью, бой с которым должен состояться в Великобритании ориентировочно в середине ноября.

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