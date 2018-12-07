Российский боксер все еще надеется на бой с Усиком

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) сообщил, что всерьез рассчитывает на бой против абсолютного чемпиона в крузервейте Александра Усика (16-0, 12 КО).

Боксер "Putin Team" не собирается готовиться к поединку до официального назначения его даты.

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Я нахожусь в своем весе и стараюсь его держать. Потому что сейчас идут переговоры о бое с командой Александра Усика. И я жду ответа. WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт,

– заявил россиянин Лебедев.

Как известно ранее, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера Александра Усика до 10 марта 2019 года провести бой с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

Многие фаны Усика моментально заклеймили позором WBA. Однако они не совсем правы. Ведь ситуация с чемпионом в отпуске Лебедевым – долгоиграющая и это не первая резолюция, которую приняла WBA в отношении россиянина.

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