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      Российский чемпион мира по шахматам поддержал Украину в вопросе Крыма

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      Даниил Дубов поддержал Украину
      Даниил Дубов поддержал Украину

      Новоиспеченный чемпион мира шахмат Даниил Дубов поддерживает Украину в крымском вопросе, считая действия России в отношении полуострова агрессией.

      По словам 22-летнего гроссмейстера, в этом вопросе он полностью поддерживает Украину. Дубов категорически негативно относится к аннексии полуострова Россией.

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      Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она ​​меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну, стыдно, да. Но это пройдет. Для меня шахматы важнее политики. Я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда. Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России,
      – сказал Дубов в интервью chess-news.

      Также Дубов дал комментарий по поводу решения некоторых украинских шахматистов бойкотировать ЧМ по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. Дубов сообщил, что для него шахматы важнее политики.

      Участвуйте в дискуссии на сайте 24 – переходите по ссылке, голосуйте, пишите комментарии и делитесь с друзьями: можно украинским спортсменам выступать на турнирах в России?

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      Теги: Новости России Спорт Украина – Россия Новости Крыма Шахматы
      Источник: 24 Канал
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