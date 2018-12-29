Российский чемпион мира по шахматам поддержал Украину в вопросе Крыма

Новоиспеченный чемпион мира шахмат Даниил Дубов поддерживает Украину в крымском вопросе, считая действия России в отношении полуострова агрессией.

По словам 22-летнего гроссмейстера, в этом вопросе он полностью поддерживает Украину. Дубов категорически негативно относится к аннексии полуострова Россией.

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Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она ​​меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну, стыдно, да. Но это пройдет. Для меня шахматы важнее политики. Я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда. Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России,

– сказал Дубов в интервью chess-news.

Также Дубов дал комментарий по поводу решения некоторых украинских шахматистов бойкотировать ЧМ по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. Дубов сообщил, что для него шахматы важнее политики.

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