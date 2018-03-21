Российский ЧМ по футболу готовятся бойкотировать две развитые европейские страны
Швеция и Дания могут бойкотировать Чемпионат мира 2018 года, который должен проводиться в России. Сейчас страны рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки туда.
Об этом сообщает Isport.
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Отмечается, что причиной такого шага со стороны скандинавских государств стало отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.
Пока же в МИД Швеции заявили, что власть обсуждает бойкот официальными лицами Чемпионата мира по футболу.
Такое же мнение высказали и чиновники Дании.
Напомним, ранее сообщалось, что в Исландии серьезно задумались над бойкотом ЧМ по футболу в России.
Источник: 24 Канал
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