Российский депутат предложил предоставить Усику гражданство России

Российские политики не оставляют попыток переманить к себе украинского боксера Александра Усика. В этот раз у них возникла идея предоставить ему российское гражданство из-за того, что он родился в Симферополе, который сейчас оккупирован Россией.

Соответствующую идею высказал депутат Госдумы России Дмитрий Свищев, передает "Спорт-Экспресс". Хотя он признался, что такого обращения не было.

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"Пока такого запроса не было, преждевременно что-то обсуждать, но если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", – заявил российский политик.

Стоит отметить, что такое мнение Свищев высказал после скандала с предложенным званием Героя Украины, от которого отказался Усик.

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