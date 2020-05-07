Российский фейк о "секретных лабораториях США в Украине" распространил 1+1: детали

Украинский телеканал 1+1 распространил российский фейк о деятельности американских "секретных лабораторий" в Украине. В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уже выразили свое возмущение. Из-за этого Нацсовет уже даже обратился в парламент.

О досадном инциденте в эфире телеканала 1+1 во время заседания Национального совета рассказала ее руководительница Ольга Герасимюк.

К слову Американские лаборатории в Украине: фейк от рупоров Кремля или реальная угроза

Она подчеркнула, что надзорный орган не может не обращать внимания на контент, который распространяют украинские СМИ. Напротив, во время карантина в информационном пространстве вместо поддержки населения распространяют панические настроения.

У нас была огромная волна обсуждений о так называемых "секретных лабораториях", которые якобы работают в Украине. Запущена эта тема очень давно. К большому сожалению, это было подхвачено несколькими компаниями,

– подчеркнула Ольга Герасимюк.

По ее словам, огромное возмущение вызвали как сами сообщения, так и стилистика их обсуждения в трансляции телеканала 1+1 "и других медиа". По словам руководительницы органа, уже было получено опровержение информации от компании StopFake.

Герасимюк отметила, что сейчас Нацсовет обращается из-за таких досадных явлений в телекомпании. Кроме того, уже было обращение в парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике.

"Мы написали письмо, в котором говорим, что регулятор лишен возможности эффективно реагировать на распространение необъективной информации. Мы просим внести изменения в действующее законодательство", – заявила председатель Нацсовета.

Также она попросила учесть эти изменения в законопроекте о медиа, над которым сейчас работают депутаты. В Нацсовете надеются, что его внесут в сессионный зал парламента уже до конца мая.

Фейки про "секретные лаборатории США в Украине": коротко

Речь идет о выпуске проекта "Секретные материалы" на телеканале 1+1 за 27 апреля. В нем говорилось о том, что в Украине "секретно работают биологические лаборатории США".

Именно они якобы причастны к изготовлению бактериологического оружия и вспышкам различных болезней. Впрочем, по состоянию на 7 мая на ютубе телеканала 1+1 именно этого сюжета, а также целого выпуска за 27 апреля уже нет.

Также распространял похожий фейк и телеканал NewsOne, а перед этим его неофициальный владелец Виктор Медведчук записал целое обращение к президенту и другим представителям власти, чтобы те объяснили "деятельность 15 секретных лабораторий США в Украине".