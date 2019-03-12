Российский "Газпром" остановит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году, – Петкова

Болгария получила официальное письмо от компании "Газпром экспорт" о прекращении в 2020 году транзита газа через Украину в Турцию.

"Газпром" планирует прекратить транзит по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года, сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в интервью телеканалу bTV.

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Однако в "Газпроме" заявили РБК, что никаких официальных писем не присылали в Болгарию.

Теменужка Петкова отметила, что Болгария подаст в суд на Россию, если вторая ветка газопровода "Турецкий поток" пройдет через территорию Болгарии. Министр добавила, что Болгария потребует от российского "Газпрома" возместить транзитные платежи, которые страна должна получать до 2030 года.

К слову, в Нафтогазе считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2020 года. Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Он приносит Украине ежегодно около 3 миллиардов долларов. Поэтому потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки.