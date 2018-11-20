Российский гонщик Формулы-1 вышел на первое место в опросе на лучшего пилота сезона

На сайте Sky Sports была опубликована статья о лучшем пилоте Формулы-1 в этом сезоне. Авторы издания отдали первое место британцу Льюису Хэмилтону из Mercedes, который досрочно стал чемпионом мира. Однако у читателей появился свой фаворит.

По состоянию на 12:00 вторника, 20 ноября, более 58 тысяч голосов "за" получил российский пилот Сергей Сироткин с Williams. Это при том, что россиянин пока худший пилот в этом сезоне – он набрал лишь одно очко за 20 этапов.

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Хэмилтон, который идет на второй позиции, уже отстает от "фаворита" на почти 20 тысяч голосов, набрав около 39 тысяч голосов. Для примера, третий в рейтинге – пилот Red Bull Макс Ферстаппен получил лишь 26,5 тысяч голосов.

Стоит отметить, что такой "прорыв" россиянина стал возможен после того, как на одном из обсуждений в популярной сети Reddit не выступили с просьбой поддержать голосами Сироткина.

Голосование за лучшего пилота Формулы-1 на сайте Sky Sports продлится до воскресенья, 25 ноября, когда состоится последний этап – гран-при Абу-Даби.