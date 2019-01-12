Российский гонщик переехал зрителя ралли Дакар и получил дисквалификацию: видео

Организаторы ралли Дакар-2019 дисквалифицировали экипаж российского гонщика Андрея Каргинова. Он сбил зрителя и не остановился, чтобы оказать пострадавшему помощь.

"На 279-м километре спецучастка 60-летний мужчина из Южной Африки наблюдал за гонками в незащищенной и не предназначенной для зрителей зоне и был сбит грузовиком Андрея Каргинова. Участник был исключен из ралли-марафона судейской комиссией, поскольку не остановился, чтобы помочь пострадавшему зрителю", – говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

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"У пострадавшего перелом бедренной кости. Медицинская команда ралли-марафона немедленно оказала ему необходимую помощь и отправила в аэропорт Ило, откуда он был отправлен в Арекипу", – заявили организаторы ралли.

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, стартовали гонки "Дакар 2019". В этом году они снова состоятся в Южной Америке. В чем их отличие от гонки в Африке рассказал 5-кратный победитель "Дакар" Марк Кома.