Мэрия российского Новосибирска без торгов осуществила закупки «патриотической продукции» на почти 5 миллионов рублей. Все их потратили на портреты главы Кремля Владимира Путина и учебные комплекты для воспитания патриотизма у детей.

Об этом сообщает "Сибирь. Реалии".

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Так, работники городской администрации закупили книги и DVD-диски с пропагандистскими фильмами про оккупированный Крым, а также российские гербы, флаги и портреты Путина.

Кроме того, дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей".

При этом поставщик продукции не указан, однако известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

Издание отмечает, что сувенирную продукцию и книги для "патриотизма" распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.

К слову, такое "воспитание патриотизма" для России не является новым. Так, во время незаконного призыва в армию РФ, который длился на оккупированном полуострове, к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.