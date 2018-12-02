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      Российский город потратил 5 миллионов на портреты Путина и учебники патриотизма

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      В России город потратил 5 миллионов на портреты Путина и учебники патриотизма
      В России город потратил 5 миллионов на портреты Путина и учебники патриотизма / Фото з відкритих джерел

      Мэрия российского Новосибирска без торгов осуществила закупки «патриотической продукции» на почти 5 миллионов рублей. Все их потратили на портреты главы Кремля Владимира Путина и учебные комплекты для воспитания патриотизма у детей.

      Об этом сообщает "Сибирь. Реалии".

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      Так, работники городской администрации закупили книги и DVD-диски с пропагандистскими фильмами про оккупированный Крым, а также российские гербы, флаги и портреты Путина.

      Кроме того, дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей".

      При этом поставщик продукции не указан, однако известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

      Издание отмечает, что сувенирную продукцию и книги для "патриотизма" распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.

      К слову, такое "воспитание патриотизма" для России не является новым. Так, во время незаконного призыва в армию РФ, который длился на оккупированном полуострове, к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.

      Теги: Новости России Аннексия Крыма Владимир Путин Российская пропаганда Новости политики
      Источник: 24 Канал
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