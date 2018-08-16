Российский хоккеист ел пельмени из Кубка Стэнли

Российский форфард команды "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов привез Кубок Стэнли в родной Челябинск и наполнил его пельменями.

Об этом сообщил хранитель кубка Фил Притчард.

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"Нет ничего лучшего для завершения дня... В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли", – написал он в Twitter.

Сначала он привез кубок в местную академию, а потом на матч клуба против "Металлурга". Завершил день хоккеист на вечеринке, где и наполнил чашу пельменями.

В сети бурно отреагировали на такое отношение к кубку.

Вот имеем козломордого хаккеиста Жэка Кузнецова, который в составе "Вашингтон Кэпиталз" выиграл Кубок Стэнли, привез его в родной Челябинск и там жрал с него пильмешки,

– возмутились украинские пользователи Facebook.