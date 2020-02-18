Российский хоккеист Овечкин грубо сыграл против соперника, выбросив его за борт: видео

В матче НХЛ между "Лас-Вегасом" и "Вашингтоном" состоялся довольно грубый эпизод – нападающий гостей россиянин Александр Овечкин грубо сыграл против соперника.

В одном из эпизодов Овечкин, не успел за шайбой, сделал силовой прием на Нейте Шмидте. Россиянин просто вытолкнул соперника на скамейку запасных. При этом все это произошло рядом с арбитром. Но за это Овечкин не получил штрафа.

Вот это да: Хоккеист грубо лезвием конька ударил соперника в грудь: видео жуткого эпизода

Смотрите видео, как Овечкин выбросил соперника за борт

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

Стоит отметить, что Шмидт в свое время выступал с Овечкиным вместе в "Вашингтоне".

Овечкин же не может забить в четырех матчах подряд. Хоккеист остановился на отметке в 699 шайб в НХЛ, и никак не может переступить эту черту. При этом его команда проиграла четыре из пяти последних матчей.