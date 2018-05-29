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Российский хоккеист получил шайбой в лицо во время матча НХЛ: видео момента

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Александр Овечкин
Александр Овечкин

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" (Washington Capitals) Александр Овечкин в первом матче финала Кубка Стэнли получил шайбой по лицу, когда находился на скамейке запасных.

В одном из моментов в первом периоде матча против "Вегаса", игрок находился на скамейке запасных. Он опрометчиво наклонился вперед, и получил шайбой по лицу.

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Овечкин получил шайбой по лицу

Сразу после этого игрок проверил, все ли зубы на месте.

Теги: Хоккей Новости спорта
Источник: 24 Канал
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