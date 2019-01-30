Российский хоккеист забросил роковую шайбу в собственные ворота: шокирующее видео

Нападающий "Трактора" Марсель Шолохов отправил шайбу в собственные ворота во время отложенного штрафа в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя".

Шолохов отдал пас на синюю линию Алексею Петрову, а капитан не успел закрыть зону – шайба пролетела прямо в пустые ворота.

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Видео курьезного гола "Трактора" в собственные ворота

В таких редких случаях гол записывают на игрока соперника, который последним коснулся шайбы до такого казуса.

Интересно, что шайбу переписали на вратаря Йони Ортио, благодаря чему он вошел в уникальный клуб-вратарей, забивших гол, в КХЛ до этого их было лишь трое.

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