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      Российский комментатор Губерниев "послал" вице-президента IBU

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      Дмитрий Губерниев
      Дмитрий Губерниев / Спорт-Экспресс

      Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза раскритиковал российского телекомментатора Дмитрия Губерниева, заявив, что он говорит неправду. Тот с ответом не замедлил и нагрубил чеху.

      Иржи Гамза подтвердил свое мнение, что в России его выставляют не в лучшем свете. Однако, по его словам, ни мировому, ни российскому биатлону не будет лучше, если из этого будут раздувать скандалы, сообщает "Спорт-Экспресс".

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      Он также отказался комментировать, какие его слова неправильно интерпретировали. "Не хочу об этом говорить. Нужно заканчивать эту тему, а не развивать ее".

      Гамза заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону. "Я не буду с ним больше говорить. Для чего? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться", – резюмировал Гамза.

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      В свою очередь российский телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ему "наплевать", что и кто о нем думает.

      "Дорогой господин Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Вы можете пройти мимо, а потом за глаза что-то говорить. Скажите мне все лично", – заявил Губерниев.

      Также россиянин прокомментировал цитату Газмы : "Вы вредите российскому и мировому биатлону".

      "Прекрасно. Мне кажется, по реакции мы сейчас примерно на одном уровне с Дональдом Трампом. Он там никак с Конгрессом договориться не может, а я здесь с Гамзой. Компания хорошая. У меня, правда, проблема с точки зрения Мелании, но все знают, что по качеству женщин Россия впереди всех", – отметил комментатор.

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      В завершение Губерниев высказал свое мнение, почему чех негативного относится к нему.

      "Я говорил в эфире о людях, которые противодействуют российским историям. Понятно, что это Чехия, Швеция, США и Канада. Но в этом случае я имел здравое сопротивление с нашей стороны и порой близкое к здоровому сопротивлению с их стороны. Поэтому мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой господин Гамза, идите вы...

      Еще раз хочу сказать: "Дорогая Чехия, найдите себе серьезного комментатора, который бы серьезно конкурировал со мной. Довольно бесконечно тырить "Матч ТВ". Он у вас не показывает, идет географическое кодирование, а вы "пиратов" подключаете. И слушаете, что я там сказал!", – заявил Губерниев.

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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