Российский комментатор нецензурно обозвал Виду в своей передаче за выкрик "Слава Украине"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал поступок защитника национальной сборной Домагоя Виды после матча 1/4 финала Чемпионата мира против России.

Бывший игрок "Динамо", сидя в раздевалке вместе с еще одним экс-динамовцем Огненом Вукоевичем прокричал "Слава Украине", пишет Xsport.

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Уткин иронично высказался об имени Домагоя, отметив, что у футболиста из-за имени травма детства.

"Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды очень не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, правившего Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвали Гостомислом, вы бы любили окружающий мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру?", – сказал журналист.

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Также Василий Уткин рассказал за кого будет болеть в матче Англия – Хорватия и нецензурно обозвал защитника сборной Хорватии.

"В матче Хорватия – Англия я буду болеть за Хорватию. Во-первых, я еще не забыл вот то чувство, которое будит во мне эта команда, памятуя о 2007-м, когда в Лондоне Хорватия обыграла англичан, когда ей это было совсем не нужно. Я надеюсь, что хорваты это сделали для себя, а не для нас. Я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного долбо***а. Это слово употребляют даже на "Первом канале", – завершил он.