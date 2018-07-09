15:39
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Российский комментатор нецензурно обозвал Виду в своей передаче за выкрик "Слава Украине"

323 Читати новину українською
Василий Уткин
Василий Уткин

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал поступок защитника национальной сборной Домагоя Виды после матча 1/4 финала Чемпионата мира против России.

Бывший игрок "Динамо", сидя в раздевалке вместе с еще одним экс-динамовцем Огненом Вукоевичем прокричал "Слава Украине", пишет Xsport.

Читайте также: В ФИФА передумали наказывать хорватского футболиста Виду за возглас "Слава Украине!"

Уткин иронично высказался об имени Домагоя, отметив, что у футболиста из-за имени  травма детства.

"Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды очень не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, правившего Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвали Гостомислом, вы бы любили окружающий мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру?", – сказал журналист.

Читайте также: Президент Хорватии танцевала вместе с игроками в раздевалке: видео

Также Василий Уткин рассказал за кого будет болеть в матче Англия – Хорватия и нецензурно обозвал защитника сборной Хорватии.

"В матче Хорватия – Англия я буду болеть за Хорватию. Во-первых, я еще не забыл вот то чувство, которое будит во мне эта команда, памятуя о 2007-м, когда в Лондоне Хорватия обыграла англичан, когда ей это было совсем не нужно. Я надеюсь, что хорваты это сделали для себя, а не для нас. Я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного долбо***а. Это слово употребляют даже на "Первом канале", – завершил он.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 273
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 165
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сегодня, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2560
Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
сегодня, 11:01 Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
Яніна Ткачук 216
Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
сегодня, 10:05 Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
254
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук