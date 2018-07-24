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ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Российский миллиардер готов продать свою долю в английском клубе

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Алышер Усманов
Алышер Усманов / DP.ru

Российский миллиардер Алишер Усманов готов продать свою долю в английском клубе "Арсенал". В целом он владеет 30% акций, и 11 лет ведет "войну" с другим акционером куба – американцем Стэном Кронке.

Как пишет The Financial Times, причиной продажи может быть не только корпоративный конфликт. Издание напоминает, что с 2007 года Усманов и Кронке начали массово скупать акции лондонского "Арсенала". Лучше это удалось американцу, который выкупил 70% акций, в то время как в руках Усманова оказалось лишь 30% акций. Благодаря этому Кронке оставил россиянина без места в совете директоров клуба.

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В 2017 году Усманов предложил Кронке за его долю "Арсенала" 1,3 миллиарда долларов, но американец отказался. А потом сам предложил выкупить 30% акций Усманова за 525 миллионов фунтов стерлингов и получил отказ.

Отмечается, что Усманов готов продать свою долю клуба любому, лишь бы не Кронке. Однако это будет довольно сложно, отмечают в The Financial Times.

При этом остается не вполне понятно, почему Усманов решил продать свою долю акций именно сейчас. Источники не сумели ответить на этот вопрос. Одной из причин, по мнению журналистов, является ухудшение отношений между Россией и Великобританией.

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Стоит отметить, что кроме акций "Арсенала", Усманов также является владельцем одного из самых дорогих особняков в Лондоне – здание XIX века оценивается в 100 миллионов долларов. Он входит в топ самых богатых резидентов Великобритании, наравне с россиянином Романом Абрамовичем.

Теги: Новости России Новости спорта
Источник: 24 Канал
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