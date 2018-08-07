Российский миллиардер продал свою долю в английском клубе

Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% акций лондонского клуба "Арсенал" американскому миллиардеру Стэну Кронке. Последний стал полноценным владельцем "канониров".

Сделка оценивается в 550 миллионов фунтов. При этом собственные средства Кронке – лишь 45 миллионов фунтов, а остальные – кредит от Deutsche Bank, сообщает Financial Times.

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Стоит отметить, что противостояние между Усмановым и Кронке началось еще в 2007 году. Тогда оба миллиардера начали массово скупать акции лондонского "Арсенала". Лучше всего это удалось американцу, который выкупил 70% акций, в то время как в руках Усманова оказалось лишь 30% акций. Благодаря этому Кронке оставил россиянина без места в совете директоров клуба.

В 2017 году Усманов предложил Кронке за его долю "Арсенала" 1,3 миллиарда долларов, но американец отказался. А потом сам предложил выкупить 30% акций Усманова за 525 миллионов фунтов стерлингов. Однако россиянин тоже ответил отказом.

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Стоит отметить, что кроме акций "Арсенала", Усманов также является владельцем одного из самых дорогих особняков в Лондоне – здание XIX века оценивается в 100 миллионов долларов. Он входит в топ самых богатых резидентов Великобритании, наравне с россиянином Романом Абрамовичем.

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