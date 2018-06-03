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Российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова

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Евгений Кабаков
Евгений Кабаков / Соцсети

Российский педагог-мультипликатор Евгений Кабаков принял участие в акции поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Он, как и российский журналист Шура Буртин, также объявил голодовку.

Об этом художник написал на своей странице в Facebook.

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"2 июня с самого утра я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По Стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим. Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", – отметил он.

Одновременно Кабаков такой шаг объяснил тем, что не знает другого способа поддержать пленного.

"Человек голодает, я его поддерживаю. Где его еще посадят, совсем отдельная история. Будет совсем не смешно, если он загнется. Иду по линии наименьшего сопротивления. Но уже как умею", – отметил мультипликатор.

Напомним, 2 июня по всему миру прошли акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский пленник Кремля начал голодать еще 14 мая. По словам российского политика Ксении Собчак, которая имела возможность с ним пообщаться, состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Добавим, недавно украинскому режиссеру начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ заложники Новости культуры Олег Сенцов голодовка Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
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