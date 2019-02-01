Российский наемник умер в украинской колонии: в РФ открыли уголовное дело

Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту гибели своего гражданина, который умер в Дрогобычской исправительной колонии №40. В Украине он был осужден за участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе против Украины.

Представительница следственного комитета РФ Светлана Петренко сказала, что судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Валерия Иванова наступила от совокупности нанесенных телесных повреждений, а не от травм, полученных в результате падения с лестницы во время замены электрической лампочки, сообщили в следственном комитете РФ.

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Органы предварительного следствия полагают, что смерть Иванова наступила в результате "противоправных действий на территории Украины".

Дело открыли по статье умышленного нанесения вреда здоровью, которое привело к смерти. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Кто такой Валерий Иванов и что с ним случилось?

Валерий Иванов – пророссийский боевик "ЛНР", который был осужден на 12 лет за участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе. Его задержали украинские военнослужащие в Станице Луганской в августе 2015 года. На допросе рассказал, что приехал из Архангельска "помогать ЛНР бороться с фашистским режимом".

Он отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40, что на Львовщине. Украинская сторона заявила, что 19 декабря 2018 года пророссийский боевик умер вследствие несчастного случая. Он решил закрутить лампочку, залез на складную лестницу, не держался и упал. Мужчина ударился головой о помойку и умер.

Украина передала РФ тело Иванова, а в МИД России заявили, что россиянина могли убить в колонии на Львовщине. Валерий Иванов был одним из 22 россиян, которые написали обращение к Путину с просьбой об обмене. Однако лидер РФ проигнорировал письмо.