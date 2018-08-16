Российский нападающий пополнил состав херсонского "Днепра"
Хоккейный клуб "Днепр" из Херсона подписал контракт с российским нападающим Иваном Золотухиным
26-летнему форварду командную хоккейку вручил спортивный директор новосозданного клуба Евгений Грищенко.
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Иван Золотухин – воспитанник новосибирского хоккея, за свою игровую карьеру выступал в МХЛ за "Сибирских Снайперов", в чемпионате Румынии за "Чиксереду", а прошлый сезон нападающий провел в казахстанской "Алмате".
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Источник: 24 Канал
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