Российский нападающий пополнил состав херсонского "Днепра"

Хоккейный клуб "Днепр" из Херсона подписал контракт с российским нападающим Иваном Золотухиным

26-летнему форварду командную хоккейку вручил спортивный директор новосозданного клуба Евгений Грищенко.

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Иван Золотухин – воспитанник новосибирского хоккея, за свою игровую карьеру выступал в МХЛ за "Сибирских Снайперов", в чемпионате Румынии за "Чиксереду", а прошлый сезон нападающий провел в казахстанской "Алмате".

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