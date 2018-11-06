Российский олигарх и владелец "Монако" Рыболовлев задержан прокуратурой княжества

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба "Монако", задержан и помещен под стражу.

Он был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако. В доме 51-летнего бизнесмена был проведен обыск. Об этом сообщает издание Le Monde.

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Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в "Монако" в обход системы fair play. Голландское издание nrc.nl со ссылкой на данные платформы Football Leaks сообщало, что глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Риболовлевым, которая помогала вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play. Контракт был заключен в 2014 году. Де Роос обещал принести "Монако" 1,4 миллиарда евро в течение 10 лет, то есть десятикратное увеличение дохода. Средства при этом должны были быть возвращены компании.

Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, как отмечает nrc.nl УЕФА и раньше считала источники финансирования клуба сомнительными. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне 2016/2017.