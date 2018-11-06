21:41
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, сегодня
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Российский олигарх и владелец "Монако" Рыболовлев задержан прокуратурой княжества

      178 Читати новину українською
      Дмитрий Рыболовлев задержан
      Дмитрий Рыболовлев задержан / Радио Свобода

      Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба "Монако", задержан и помещен под стражу.

      Он был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако. В доме 51-летнего бизнесмена был проведен обыск. Об этом сообщает издание Le Monde.

      Читайте также: Кто в России владеет самой дорогой яхтой: потрясающие цифры

      Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в "Монако" в обход системы fair play. Голландское издание nrc.nl со ссылкой на данные платформы Football Leaks сообщало, что глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Риболовлевым, которая помогала вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play. Контракт был заключен в 2014 году. Де Роос обещал принести "Монако" 1,4 миллиарда евро в течение 10 лет, то есть десятикратное увеличение дохода. Средства при этом должны были быть возвращены компании.

      Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, как отмечает nrc.nl УЕФА и раньше считала источники финансирования клуба сомнительными. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне 2016/2017.

      Теги: Футбол Спорт Новости России Коррупция Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      сегодня , 20:30 Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      Артем Овдієнко
      Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      сегодня , 19:02 Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      Катерина Петренко 66689
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сегодня , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Благодаря погодной паузе Петра Квитова обыграла Акгул Аманмурадову
       26 июня 2012 , 21:10
      Баскетбол: Джереми Лин станет игроком "Хьюстона"
       6 июля 2012 , 11:47
      Нападающий "Боруссии": Хотелось бы избежать в плей-офф "Шахтера" и поездки в Украину
       13 декабря 2014 , 13:55
      Ребров: У "Челси" есть проблемы, и мы постараемся этим воспользоваться
       19 октября 2015 , 20:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук