Российский олигарх не собирается продавать "Челси"
В течение лета 2018 года были слухи о возможном приобретении "Челси" одним из английских бизнесменов, а теперь клубом якобы заинтересовался чешский предприниматель Петр Келлнер.
Однако, по информации Sky Sports, никаких переговоров между сторонами не было.
Читайте также: Григорий Суркис может стать владельцем российского футбольного клуба ЦСКА
Более того, нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович вообще не планирует продавать свой актив и намерен и дальше вкладывать в команду деньги.
Отметим, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов. В мае у 52-летнего предпринимателя возникли серьезные проблемы с документами, из-за чего ему пришлось получить гражданство Израиля.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-13 июля 2012 , 10:57
Хиршер и Мазе упрочили лидерство на Кубке мира по горным лыжам14 января 2013 , 08:44
Дайджест: "Милан" повесил ценник на Эль-Шаарави, Дель Пьеро снова станет капитаном18 сентября 2013 , 15:58