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      Российский олигарх не собирается продавать "Челси"

      52 Читати новину українською
      Роман Абрамович не хочет продавать "Челси"
      Роман Абрамович не хочет продавать "Челси"

      В течение лета 2018 года были слухи о возможном приобретении "Челси" одним из английских бизнесменов, а теперь клубом якобы заинтересовался чешский предприниматель Петр Келлнер.

      Однако, по информации Sky Sports, никаких переговоров между сторонами не было.

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      Более того, нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович вообще не планирует продавать свой актив и намерен и дальше вкладывать в команду деньги.

      Отметим, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов. В мае у 52-летнего предпринимателя возникли серьезные проблемы с документами, из-за чего ему пришлось получить гражданство Израиля.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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