Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ночью прилетела в Киев. Однако цель ее визита пока не известна.

Москалькова уже находится в Киеве – об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена, пишет "Интерфакс".

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К сожалению, о цели визита омбудсмена в Украину пока ничего не известно. В посольстве РФ сказали только, что визит запланирован на один день.

Между тем журналисты 24 канала посетили СИЗО с российскими заключенными и пообщались с работниками учреждения, но там нет и намека на то, что Москалькова туда приезжала.

Обмен пленными Украины и России: что известно

Вчера, 22 августа, в СМИ начали говорить о том, что Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. Якобы Москва и Киев обсудили формулу обмена "33 на 33 человека".

О ситуации из официальных источников известно немного. Журналисты выяснили, что в списке на обмен не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Не известно, освободят ли украинского режиссера Олега Сенцова.

В Москве для осуществления всех необходимых процедур вроде находилась украинская омбудсмен Людмила Денисова 22 августа, а чуть раньше в этот же день адвокат одного из экс-беркутовцев, которых готовят к обмену, заявил, что обмен пленными Украина и Россия проведут 28-29 августа.

Чуть ранее российские СМИ распространили информацию, что Украина и Россия вышли на финальную стадию согласования обмена заключенными. Мол, до конца августа РФ отпустит из плена 24 украинских моряков. Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу, звучали фамилии Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Украинские моряки, плененные Россией / Инфографика 24 канала