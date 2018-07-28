Российский певец Кобзон впал в кому, – СМИ
Российский певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон впал в кому. Этой ночью, 28 июля, его состояние резко ухудшилось.
Об этом сообщает российское издание РЕН-ТВ.
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В то же время сестра Кобзона Гелена опровергла изданию "360" данную информацию.
"Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?", – сказала она.
Напомним, ранее российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, уже не впервые госпитализировали.
Источник: 24 Канал
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