Российский певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон впал в кому. Этой ночью, 28 июля, его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщает российское издание РЕН-ТВ.

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В то же время сестра Кобзона Гелена опровергла изданию "360" данную информацию.

"Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?", – сказала она.

Напомним, ранее российского и советского певца Иосифа Кобзона, который поддерживает агрессивную политику президента страны Владимира Путина, уже не впервые госпитализировали.