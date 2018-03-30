Российский писатель присвоил стихотворение Андруховича

Украинский писатель Юрий Андрухович нашел на российском сайте "Стихи.ру" свой иронический стих о России из романа "Московиада". Произведение Андруховича размещено среди стихов автора Валентина Пушкарева.

Об этом Андрухович написал в своем блоге на "Збруче".

"Только ли мне кажется, что свое стихотворение "Россия униженная" неизвестный мне поэт Валентин Пушкарев, в определенной степени, заимствовал? Ведь только заголовок у него не заимствованный, а собственный, и это все же следует признать. А все остальное – чистейшей воды плагиат", – констатирует Андрухович.

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В знак подтверждения плагиата украинский писатель привел стихотворение из своей книги:

Россия кровью изошла…

За что, скажите, Бога ради,

Терзают Русского Орла

Иуды, стервачи и б(…)?!

За что, Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь?

Замри, Эстонь! Литва, дрожи!

Ты русский х(…) еще увидишь!…

А также стихотворение с российского ресурса:

За что?

Скажите Бога ради

Терзают русского орла

Подо…, твари, бл…

За что? Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь.

Замри Эстония, Литва дрожи,

Ты русский х.. ещё увидишь.