Российский писатель присвоил стихотворение Андруховича
Украинский писатель Юрий Андрухович нашел на российском сайте "Стихи.ру" свой иронический стих о России из романа "Московиада". Произведение Андруховича размещено среди стихов автора Валентина Пушкарева.
Об этом Андрухович написал в своем блоге на "Збруче".
"Только ли мне кажется, что свое стихотворение "Россия униженная" неизвестный мне поэт Валентин Пушкарев, в определенной степени, заимствовал? Ведь только заголовок у него не заимствованный, а собственный, и это все же следует признать. А все остальное – чистейшей воды плагиат", – констатирует Андрухович.
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В знак подтверждения плагиата украинский писатель привел стихотворение из своей книги:
Россия кровью изошла…
За что, скажите, Бога ради,
Терзают Русского Орла
Иуды, стервачи и б(…)?!
За что, Прибалтика, скажи,
Святую Русь так ненавидишь?
Замри, Эстонь! Литва, дрожи!
Ты русский х(…) еще увидишь!…
А также стихотворение с российского ресурса:
За что?
Скажите Бога ради
Терзают русского орла
Подо…, твари, бл…
За что? Прибалтика, скажи,
Святую Русь так ненавидишь.
Замри Эстония, Литва дрожи,
Ты русский х.. ещё увидишь.