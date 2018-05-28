Российский политзаключенный объявил бессрочную голодовку в поддержку Олега Сенцова

Фигурант так называемого дела "26 марта" Станислав Зимовец, которого в России приговорили к 2,5 годам колонии, объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина, информирует издание "Медиазона".

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Станислав Зимовец начал голодовку с 28 мая в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который начал голодать две недели назад.

Ранее в поддержку Сенцова голодание также объявил украинский военный Александр Шумков, арестованный в России по обвинению о причастности к признанной в РФ экстремистской организации "Правый сектор".

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России до 20 лет украинский режиссер Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Что такое дело "26 марта"?

Масштабная акция протеста против коррупции, которая состоялась 26 марта 2017 года в более 80 городах России. Она была организована из-за отсутствия надлежащей реакции со стороны российских властей на опубликованный фильм-расследование "Он вам не Димон". Вследствие этих протестов были задержаны более 1 тысячи человек.