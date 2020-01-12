Российский посол в Иране посетил посольство Украины в Тегеране: что об этом известно
Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737.
Об этом сообщается на официальной странице российской дипломатической миссии в твиттере.
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В заметке говорится, что российский посол выразил соболезнования семьям жертв и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с катастрофой украинского самолета.
Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране
- Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился близ Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, потому что за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.
- Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана ХасанРухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала
Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала
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