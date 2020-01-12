Российский посол в Иране посетил посольство Украины в Тегеране: что об этом известно

Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737.

Об этом сообщается на официальной странице российской дипломатической миссии в твиттере.

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В заметке говорится, что российский посол выразил соболезнования семьям жертв и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с катастрофой украинского самолета.

Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy pic.twitter.com/9IPZTYUNZL — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 12, 2020

Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился близ Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, потому что за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.

Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации. Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.





В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала



Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала