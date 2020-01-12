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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Российский посол в Иране посетил посольство Украины в Тегеране: что об этом известно

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      Посол России в Тегеране Леван Джагарян / ТАСС

      Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737.

      Об этом сообщается на официальной странице российской дипломатической миссии в твиттере.

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      В заметке говорится, что российский посол выразил соболезнования семьям жертв и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с катастрофой украинского самолета.

      Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране

      • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился близ Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
      • Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, потому что за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.
      • Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана ХасанРухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.



      В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала


      Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
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