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      Российский ракетный катер ворвался в морскую зону Украины: фото, видео

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      Ракетный катер РФ незаконно проник в морскую зону Украины. Наблюдательная вахта обнаружила его на Одесском газовом месторождении. Он охраняет захваченные буровые вышки.

      Во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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      На Одесском газовом месторождении наблюдательная вахта и обнаружила захваченные плавучие буровые установки "Украина" (переименована в "Крым-1") и "Таврида". На них развевались флаги агрессора.


      На буровых установках вывесили российские флаги / Пресс-служба Госпогранслужбы

      Приблизившись к месторождению на 5 морских миль, охранники распознали ракетный катер Черноморского флота, который патрулировал рядом.

      На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет охрану экономической деятельности России,
      – сообщают пограничники.

      В Морской охране продолжают фиксировать и собирать информацию о незаконной деятельности России в морской экономической зоне Украины под прикрытием катера.


      Российский катер заметила Морская охрана Украины / Пресс-служба Госпогранслужбы

      Морская охрана зафиксировала незаконную деятельность РФ: видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Новости Одессы Водный транспорт Новости России Украина – Россия Новости политики
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