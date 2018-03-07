Российский рэпер Мот из базы "Миротворца" запланировал концерты в Киеве и Харькове

В апреле в двух городах Украины – Киеве и Харькове – запланированы концерты российского рэпера Мота, который до этого выступал в аннексированом Крыму. За что и попал в базу "Миротворца".

Информация о концертах исполнителя Матвея Мельникова (настоящее имя рэпера) опубликована на его странице в Facebook. В Киеве концерт запланирован 13 апреля в Stereo Plaza, 14 апреля концерт должен состояться в Radmir Main Place. Стоимость билетов – от 500 гривен.

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Стоит отметить, что рэпер Мот внесен в базу "Миротворца", ведь в сентябре 2016 выступал в Симферополе вместе с Тимати.