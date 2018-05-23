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Российский "Сбербанк" в четвертый раз попытается продать свой бизнес в Украине

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Российский
Российский "Сбербанк" в четвертый раз попытается продать свой бизнес в Украине / Comments.ua

"Сбербанк России" предпримет четвертую попытку продать свой украинский бизнес, заявил в интервью российским СМИ глава банка Герман Греф.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина – это отдельная история, мы уже сделали 3 попытки продать банк. Сейчас будем делать еще и четвертую попытку. Будем надеяться, что на этот раз она будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Беларуси", – сказал Греф.

Напомним, в декабре 2017 года "Сбербанк России" продал свою украинскую "дочку" – VS Bank – группе "ТАС" украинского бизнесмена Сергея Тигипко.

Теги: Новости Украины Новости России Банки
Источник: 24 Канал
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