"Российский сценарий сорван": у Порошенко рассказали детали встречи с представителями УПЦ МП

Государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви. Константинополь тоже гарантирует полную каноническую защиту тем, кто поддержал автокефалию в Украине.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

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Так, Петр Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Вселенским патриархатом и о готовности Вселенского престола содействовать проведению объединительного Собора.

Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции,

– отметил Цеголко.

Цеголко подчеркнул, что иерархи рассказали о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

"Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", – написал он.

Цеголко также отмечает, что вчерашняя встреча Порошенко с архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата сорвала планы Кремля.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на препятствия со стороны руководства УПЦ МП все же провел встречу с иерархами Украинской Православной церкви Московского патриархата. Ранее в УПЦ МП заявили, что не исключают возможность провести полноценную встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, но мероприятие должно происходить на церковной территории.



Встреча Президента Украины Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП была запланирована на 13 ноября: мероприятие должно было состояться в Киево-Печерской Лавре. Однако впоследствии стало известно, что она так и не состоялась, поскольку, по словам окружения президента, в Лавре ничего не планировалось, поэтому он ожидал священнослужителей в Украинском доме.



Впоследствии в филиале РПЦ в Украине заявили, что от переговоров в Лавре отказался именно гарант. Также здесь отметили, что в то время, на которое у них была назначена встреча с Порошенко, они провели экстренное заседание Священного Синода. Вместе с тем в Московском Патриархате не исключили вероятность новых встреч с Президентом, но они должны происходить на церковной территории.

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