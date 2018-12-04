Российский спортсмен получил суровое наказание за употребление допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого во время Олимпиады в Пхёнчхане нашли мельдоний.
Срок дисквалификации – 4 года. Отсчет отстранения начался с 12 февраля 2018 года.
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Александр в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в турнире смешанных пар, после чего сдал положительный допинг-тест, который выявил наличие запрещенного препарата.
Напомним, что Крушельницкого и Брызгалову лишили их бронзовых наград еще 22 февраля, во время проведения Олимпиады.
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Источник: 24 Канал
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