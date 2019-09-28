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      Российский танкер взорвался в Южной Корее: жуткие фото и видео пожара

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      Российский танкер взорвался в Южной Корее
      Российский танкер взорвался в Южной Корее / yna.co.k

      В южнокорейском порту Ульсан взорвался российский танкер. На судне работала международная команда, в состав которой входили 10 российских моряков.

      По информации агентство Yonhap, в результате взрыва девять человек доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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      Из-за взрыва начался пожар. Огонь перекинулся на другое судно, стоявшее рядом. Там находилось более 20 человек, их удалось спасти.

      Смотрите видео: российский танкер взорвался в Южной Корее

      В полиции отмечают, что танкер, который взорвался, мог содержать несколько видов нефтепродуктов.

      Сейчас пожарные пытаются локализовать пожар. Причины взрыва устанавливаются. Береговая охрана принимает различные меры для перемещения окружающих судов, чтобы избежать очередных взрывов или распространения огня.

      Пожар из-за взрыва на российском танкере: фото

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Пожар Взрыв Южная Корея Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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