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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Российский владелец ПАОК прокомментировал ситуацию с "патриотическими щитками" Хачериди

61 Читати новину українською
Иван Саввиди
Иван Саввиди / Meduza

Владельцем греческого клуба ПАОК, за который выступает украинец Евгений Хачериди, является российский миллионер Иван Саввиди. Он был на матче в Москве против "Спартака", в котором Хачериди показал трибунам свои щитки в цветах украинского флага.

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Российские журналисты не смогли обойти этот вопрос стороной, когда расспрашивали Ивана Савидди о матче "Спартака" с ПАОК. При этом они сразу спросили, была ли это провокация. Ответ опального российского бизнесмена (в свое время он даже был депутатом Госдумы) был довольно коротким.

"Я не видел этого, поэтому и комментировать не хочу", – коротко ответил Саввиди.

К слову, в УЕФА уже отреагировали на события этого матча. И начали дисциплинарное производство.

ХРОНИКА СКАНДАЛА ВОКРУГ ЩИТКОВ ХАЧЕРИДИ

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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