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      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Российский "Зенит" хочет перехватить у "Шахтера" звездного защитника

      49 Читати новину українською
      Джерри Сен-Жюст
      Джерри Сен-Жюст

      Санкт-петербургский "Зенит" решительно настроен подписать защитника "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюста.

      По информации RTV Rijnmond, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро.

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      Однако, донецкий "Шахтер" также проявляет интерес к Джеремаю Сен-Жюсту. "Горняки" будут бороться за 22-летнего футболиста с российским "Зенитом".

      За "Фейеноорд" Джеремая Сен-Жюст играет с лета 2017 года, перейдя из "Гронингена". В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии на счету футболиста 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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