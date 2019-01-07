Российский "Зенит" хочет перехватить у "Шахтера" звездного защитника

Санкт-петербургский "Зенит" решительно настроен подписать защитника "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюста.

По информации RTV Rijnmond, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро.

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Однако, донецкий "Шахтер" также проявляет интерес к Джеремаю Сен-Жюсту. "Горняки" будут бороться за 22-летнего футболиста с российским "Зенитом".

За "Фейеноорд" Джеремая Сен-Жюст играет с лета 2017 года, перейдя из "Гронингена". В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии на счету футболиста 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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