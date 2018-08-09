Российский "Зенит" и его фанаты опозорились на матче Лиги Европы

Питерский "Зенит" разгромно проиграл в гостях минскому "Динамо" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Перед матчем почти тысяча российских болельщиков устроили несанкционированный марш в центре Минска (всего в столицу Беларуси приехали 2500 гостей). Наглые питерцы перекрыли движение на центральной улице, жгли файера, бросали петарды и скандировали: "Мусора дебилы, а ваш клуб г**но!"

Белорусская милиция вела себя слишком вежливо, стояла в стороне и не арестовала ни одного из хулиганов. Как шутили белорусы в соцсетях: это же не марш оппозиции разгонять!

Между тем футболисты "Динамо" грандиозно отомстили гоноровым россиянам за хамство. Минчане разгромили соперника – 4:0! Это одно из самых позорных поражений "Зенита" в еврокубках.

"Динамо" (Минск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 4:0

Голы: Николич (12, 67), Хващинский (32), Галович (41).

Первые матчи этого раунда сыграли на своих полях и два украинских клуба. В Одессе "Мариуполь" проиграл французскому "Бордо" – 1:3, хотя вел в счете. А в Запорожье "Заря" разошлась миром с португальской "Брагой" – 1:1.

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