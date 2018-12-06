13:35
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Российским банкам грозит отключение от международной системы SWIFT

      411 Читати новину українською
      Российским банкам грозит отключение от международной системы SWIFT
      Российским банкам грозит отключение от международной системы SWIFT / Иллюстративное фото

      В связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключены от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.

      Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки".

      Он заявил, что США и западные союзники государства рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

      Читайте также: Курт Волкер прокомментировал военное положение в Украине

      Он пояснил, США хотят таких мер, чтобы оказать давление на РФ и "прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения".

      Возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовых институтов в различных странах,
      – сказал спецпредставитель Госдепа США.

      Он добавил, что "люди называют это "ядерным" опцией". По словам Волкера, отключение банков РФ от SWIFT "приведет к затратам для всех участников. Больших затрат для России, но и больших затрат для союзников. В конце концов, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия делает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот".

      Что такое SWIFT?Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Основана в 1973; соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. SWIFT – кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащему его членам.

      На сегодня членами SWIFT являются более 10 тысяч организаций, в том числе около тысячи корпораций. За день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 4 миллиарда платежных поручений.

      Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Банки Курт Волкер Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      сегодня , 12:09 День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      Борис Немировський 436
      Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      сегодня , 12:01 Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      Ольга Бродська 1494
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      424
      Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      сегодня , 08:40 Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      Олексій Чибісов 3753
      Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      сегодня , 01:00 Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      Іван Яковина 759
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Авторитенте немецкое издание прокомментировало конфуз с Путиным-"собакой"
       13 сентября 2017 , 17:17
      Страна-сосед Украины заявила об увеличении расходов на оборону
       21 мая 2017 , 20:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Заброшенная фотостудия стала современной ветеринарной клиникой: опыт Монреаля
       сегодня , 20:54
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук