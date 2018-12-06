Российским банкам грозит отключение от международной системы SWIFT

В связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключены от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки".

Он заявил, что США и западные союзники государства рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

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Он пояснил, США хотят таких мер, чтобы оказать давление на РФ и "прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения".

Возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовых институтов в различных странах,

– сказал спецпредставитель Госдепа США.

Он добавил, что "люди называют это "ядерным" опцией". По словам Волкера, отключение банков РФ от SWIFT "приведет к затратам для всех участников. Больших затрат для России, но и больших затрат для союзников. В конце концов, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия делает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот".

Что такое SWIFT?Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Основана в 1973; соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. SWIFT – кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащему его членам.



На сегодня членами SWIFT являются более 10 тысяч организаций, в том числе около тысячи корпораций. За день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 4 миллиарда платежных поручений.

Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.