19:25
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Российским футболистам Кокорину и Мамаеву усилили обвинения

      123 Читати новину українською
      Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжелую
      Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжелую / championat.com

      Следствие изменило статью обвинения Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, на более тяжелую.

      Об этом сообщил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, сообщает "Чемпионат".

      Читайте также: Российским футболистам, которых обвиняют в избиении чиновников, продлили арест

      "Теперь к ним применяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", – сказал Барик.

      Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжелой.

      Напомним, в воскресенье, 7 октября, в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы, 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.

      Теги: Новости России Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      сегодня , 19:04 Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      Андрій Воропаєв 205
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      сегодня , 19:01 Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      Ірина Поліщук 85
      Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      сегодня , 17:31 Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      192
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук