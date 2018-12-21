Российским футболистам Кокорину и Мамаеву усилили обвинения

Следствие изменило статью обвинения Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, на более тяжелую.

Об этом сообщил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, сообщает "Чемпионат".

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"Теперь к ним применяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", – сказал Барик.

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжелой.

Напомним, в воскресенье, 7 октября, в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы, 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.