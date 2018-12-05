Российским футболистам, которых обвиняют в избиении чиновников, продлили арест

В России суд принял решение продлить срок ареста футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву и игроку "Зенита" Александру Кокорину.

Тверской суд Москвы рассмотрел ходатайство обвинения о продлении ареста Павлу Мамаеву. Было принято решение о продлении срока ареста футболиста до 8 февраля, сообщает "Чемпионат".

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Также суд продлил срок ареста до 8 февраля Александру Кокорину.

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Кроме того, суд продлил срок пребывания под стражей брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.

Напомним, в воскресенье, 7 октября, в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.