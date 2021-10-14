Так, в консульстве пожаловались, что 14 октября кто-то взломал их страницы в фейсбуке и инстаграме. Говорят, что вся размещенная информация, мол, не соответствует действительности.

Кстати Слава Украине, – на странице консульства России появилось поздравление с Днем защитника Украины

Утверждают, что над восстановлением аккаунтов работают.

Как российское консульство поздравило с Днем защитников

На странице консульства России в Харькове 14 октября опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Работники учреждения отметили, что восхищаются украинцами и украинками, которые защищают каждую пядь своей земли.

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России,

– говорилось в поздравлении.

Кроме того, работники выразили надежду, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Также отметили, что в то время, когда агрессор оккупировал Крым и Донбасс, на большей территории России люди живут в нищете.

Кстати, впоследствии поздравление все же удалили со страницы.

Обратите внимание! Россия снова отправила "гуманитарный конвой" боевикам на временно оккупированные территории Донбасса. Сделал агрессор это 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.



Поздравление российского консульства / Скриншот с инстаграма



Поздравление российского консульства / Скриншот с инстаграма