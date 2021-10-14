Так, в консульстве пожаловались, что 14 октября кто-то взломал их страницы в фейсбуке и инстаграме. Говорят, что вся размещенная информация, мол, не соответствует действительности.
Кстати Слава Украине, – на странице консульства России появилось поздравление с Днем защитника Украины
Утверждают, что над восстановлением аккаунтов работают.
Как российское консульство поздравило с Днем защитников
На странице консульства России в Харькове 14 октября опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Работники учреждения отметили, что восхищаются украинцами и украинками, которые защищают каждую пядь своей земли.
Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России,
– говорилось в поздравлении.
Кроме того, работники выразили надежду, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Также отметили, что в то время, когда агрессор оккупировал Крым и Донбасс, на большей территории России люди живут в нищете.
Кстати, впоследствии поздравление все же удалили со страницы.
Поздравление российского консульства / Скриншот с инстаграма
Поздравление российского консульства / Скриншот с инстаграма