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Российское "мастерство": назвали причину утечки воздуха на МКС

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МКС
МКС / Фото из свободных источников

Падение давления внутри Международной космической станции зафиксировали 30 августа. По данным источников, проблема возникла из-за неосмотрительности одного из сотрудников при производстве космического корабля "Союз МС-09". Также сообщается, что личность невнимательного работника уже установлена.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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Причиной разгерметизации космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, стала ошибка при производстве, а именно просверленное отверстие во внутреннем корпусе.

Агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что сотрудник, допустивший ошибку, заложил отверстие специальным клеем. По этой причине его не удалось обнаружить при проверке космического корабля на герметичность перед запуском. После того как клей подсох, отверстие открылось. Также сообщается, что ответственного за халатность при изготовлении корабля уже установили.

Мікротріщина в космічному кораблі

Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09"

Отметим, что падение давления воздуха внутри МКС зафиксировали 30 августа. По предварительной версии, разгерметизация произошла после попадания метеорита.

Зато на официальном сайте NASA сообщается, что потери давления обнаружили диспетчеры центров управления в Хьюстоне и Королеве, в то время члены экипажа спали. Осмотр показал, что отверстие диаметром около 2 миллиметров находится в российском сегменте станции.

Что такое МКС?
Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно Новости России NASA МКС Космос
Источник: 24 Канал
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